Regioni: Emiliano, chiedo a governo che fine hanno fatto i fondi di perequazione infrastrutturale?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi era una festa e non si fanno domande scomode. Ma una delle domande che forse bisognerebbe fare al governo è che fine ha fatto il fondo di perequazione infrastrutturale di quasi 5 miliardi che il governo Draghi aveva messo insieme col ministro Giovannini e del quale non si conosce più la destinazione. Lo ha affermato il vicepresidente della Conferenza delle Regioni Michele Emiliano a margine del Festival delle Regioni in corso a Torino. "Questo fondo è la base dei Lep in materia infrastrutturale. Quindi se si vuole ragionare sull’autonomia differenziata bisogna anche capire come si fa a colmare questo Lep. Ora, al di là della gentilezza con la quale non potevo non ricevere il ministro Fitto, la Conferenza delle Regioni deve vigilare perché si è verificato in questo momento il più grande accentramento di spesa intorno alla presidenza del Consiglio dei ministri della storia della Repubblica. Perché i fondi europei direttamente o indirettamente saranno influenzati dal fondo di sviluppo e coesione, le Zes saranno in capo alla presidenza del Consiglio - ha continuato Emiliano -. (segue) (Rpi)