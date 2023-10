Regioni: Emiliano, chiedo a governo che fine hanno fatto i fondi di perequazione infrastrutturale? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E l’insieme di queste manovre e anche le sinergie che verranno realizzate tra Pnrr e fondo di sviluppo e coesione sono tutte nella mani di un dialogo che le Regioni sopporteranno con grande fatica e per il quale servirà una solidarietà tra Regioni nel caso in cui una vada in difficoltà. Rispetto a questa apertura su questa autonomia maggiore in capo alle Regioni come si spiega che le Regioni del nord vogliono più autonomia, e invece sui fondi del Mezzogiorno questa autonomia per le Regioni del sud è completamente azzerata, perché tutti i fondi di coesione sono ripresi a Roma e non sono più nella gestione autonoma delle Regioni. E questo aumenta i dubbi di coloro che non si fidano della proposta sull’autonomia differenziata", ha concluso Emiliano. (Rpi)