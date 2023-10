Giustizia: Nordio, irrealistica riduzione 90 per cento arretrati, negoziare con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riduzione del 90 per centro degli arretrati in 2-3 anni potrebbe risultare un'impresa impossibile", occorre rivedere "l'accordo con l'Europa per ridurre una percentuale irrealistica". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in videocollegamento al convegno di presentazione della ricerca "L'Italia e la sua reputazione: la giustizia civile cinque anni dopo. Andamenti, confronti, proposte" presso la sala Nassirya di palazzo Madama. (Rin)