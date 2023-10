Slovacchia: ambasciata russa a Bratislava respinge accuse diinterferenza in elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata della Federazione Russa a Bratislava ha respinto "fermamente" le accuse di interferenza nel processo elettorale della Slovacchia. E' quanto si legge sul canale Telegram dell'ambasciata. "Respingiamo fermamente le accuse inverosimili contro la Russia di interferenza nel processo elettorale slovacco. A differenza di alcuni degli attuali alleati della Slovacchia, non interferiamo negli affari interni di altri Stati, non ci impegniamo in cambiamenti di regime e vari tipi di rivoluzioni 'colorate'", ha affermato l'ambasciata. Oggi il ministero degli Esteri slovacco ha convocato un rappresentante dell’ambasciata della Federazione Russa a Bratislava per protestare contro le dichiarazioni del direttore del Servizio di intelligence straniera (Svr) russo, Sergej Naryshkin, pubblicate durante il silenzio elettorale che ha preceduto il voto parlamentare anticipato in Slovacchia il 30 settembre. “Il ministero degli Esteri protesta con forza contro le false dichiarazioni dell’intelligence russa, che ha messo in dubbio l’integrità delle elezioni libere e democratiche in Slovacchia”, si legge nel comunicato. “Consideriamo la diffusione deliberata di questa disinformazione come una forma di interferenza inammissibile da parte della Federazione Russa nel processo elettorale”, prosegue il testo. Il ministero degli Esteri chiede anche a Mosca di “fermare le attività di disinformazione dirette contro la Slovacchia”. Queste iniziative “minano le relazioni bilaterali e contraddicono i principi delle relazioni internazionali”. (Vap)