Karabakh: Lavrov, lavoriamo con Baku per stabilizzare situazione nella regione

- La Russia sta lavorando con l'Azerbaigian sulla stabilizzazione della situazione nel Karabakh. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso di una conferenza stampa. "Le nostre forze di pace stanno facendo tutto il possibile in questa situazione. Non possiamo fermare le persone che vogliono lasciare il Karabakh per la Russia. Stiamo lavorando con colleghi e vicini azerbaigiani per stabilizzare la situazione in Karabakh", ha osservato Lavrov. Inoltre, il ministro russo ha affermato che Mosca spera di continuare a sviluppare le relazioni con l'Armenia. "Se, come hanno annunciato alcuni leader armeni, ora, disillusi dalla Russia e dalla Csto, cercheranno di rafforzare la propria sicurezza con altri colleghi, questa è una loro scelta sovrana. Tuttavia, spero ancora che quei legami che esistono da secoli tra il popolo russo (...) e il popolo armeno non saranno distrutti da nessuna amministrazione temporanea", ha detto ancora il ministro. (Rum)