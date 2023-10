Veneto: assessore Cultura, da domani apre secondo sportello di 2,5 milioni per contributi a cinema e audiovisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani aprirà il secondo sportello di finanziamento per il cinema e l'audiovisivo. A darne notizia è Cristiano Corazzari, assessore regionale alla Cultura. "La valorizzazione delle professionalità tecniche e artistiche del settore dell'audiovisivo e del cinema per incentivarle a utilizzare il Veneto come set naturale - ha dichiarato - è un obiettivo importante per promuovere l'industria cinematografica e per la promozione dell'identità culturale della nostra regione. È ciò a cui punta il bando Fesr Pr 2021-2027, Priorità 1 OS 1.3 Azione 1.3.11, che mira a sostenere e valorizzare i talenti nel settore dell'audiovisivo che scelgono le attrattive del Veneto per girare le loro produzioni, contribuendo a favorire la cultura, la storia e le professionalità tecniche della nostra regione attraverso film, documentari e produzioni televisive. Domani è la volta del secondo sportello, che stanzia altri 2,5 milioni di euro a sostegno delle imprese cinematografiche italiane ed europee per la produzione e la post-produzione cinematografica e audiovisiva in Veneto". La prima parte dei finanziamenti si era conclusa a fine maggio con lo stanziamento della medesima cifra. "Sostenere le imprese cinematografiche italiane ed europee che decidano di girare e post produrre le loro opere in Veneto - ha aggiunto - crea opportunità di lavoro, attrae investimenti e contribuisce alla crescita economica locale in un'ottica di collaborazioni interregionali e internazionali per progetti sempre più ambiziosi e di successo. Senza contare il fatto che film e serie televisive girate in Veneto portano notevoli benefici all'industria turistica e all'economia locale". "Il cinema - ha concluso Corazzari - è anche potente strumento di sensibilizzazione su questioni sociali, culturali e ambientali, ispirando le future generazioni di filmmaker e artisti: per tutti questi motivi è di importanza strategica continuare ad investire nel settore con rilevanti azioni di sostegno. E la Regione del Veneto lo sta dimostrando". (Rev)