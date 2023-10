© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica monetaria “ha preso una linea molto aggressiva però adesso deve rallentare e ci deve essere un contributo di altre politiche, in primis quella fiscale”. Lo ha dichiarato il presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan, in occasione di “Sky 20 anni” su Sky Tg24. “Ci stiamo per avvicinare al picco della restrizione”, ha aggiunto. (Rin)