Abruzzo: Di Benedetto, Regione si muova su superbonus

- "Ritengo urgente portare a termine entro fine legislatura la problematica del superbonus e dei crediti incagliati che ha messo tanti cittadini e imprese abruzzesi in ginocchio e lasciato i lavori in corso in numerosi cantieri della nostra Regione". Lo afferma il consigliere regionale Americo Di Benedetto. "Si tratta di questioni che andrebbero risolte a livello nazionale ma dal momento che è chiara la contrarietà a livello governativo la volontà a non prorogare l'incentivo per l'edilizia cosi com'è dobbiamo andare avanti a livello regionale e bisogna farlo con una certa celerità, come hanno fatto la regione Basilicata e il in ultima la regione Lazio approvando una legge che permette alle società partecipate di acquisire i crediti dei cosiddetti 'esodati', coloro che hanno iniziato i lavori con l'idea di poter cedere i crediti alle banche e dal decreto blocca crediti si trovano in una situazione di stallo". Entrando più a fondo nella questione, Di Benedetto continua: "La scorsa settimana ci sono stati evoluzioni importanti a tal proposito. In primis, considerando la questione da una prospettiva nazionale, il 28 settembre è stato approvato il disegno di legge di conversione del decreto Asset in Senato, senza l'approvazione degli emendamenti di opposizione e maggioranza tesi a prorogare i termini del superbonus per i lavori in corso sui condomini. Se anche alla Camera non si apporteranno modifiche alla legge, i condomini, dal prossimo primo gennaio, vedranno scendere il beneficio dal 110 per cento al 70 per cento, e sono circa 20 mila i cantieri che potrebbero non concludere gli interventi del superbonus con notevoli riflessi negativi su cittadini imprese e lavoratori. Inoltre l'Eurostat ha emesso il suo parere sulla questione, precisando che i crediti d'imposta derivanti dal superbonus sono 'crediti pagabili'". (segue) (Gru)