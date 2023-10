Abruzzo: Di Benedetto, Regione si muova su superbonus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò sta a significare - aggiunge - che tali crediti dovranno essere considerati interamente nell'anno in cui viene effettuato il lavoro. Pertanto i crediti derivanti dai lavori del 2023 devono essere contabilizzati nel bilancio dello Stato dello stesso anno. Questa è una notizia che apre prospettive positive per il futuro economico del Paese, visto che pur aumentando il deficit per il 2023, si libereranno maggiori risorse da cui attingere per la manovra finanziaria del 2024. Inoltre, 'i crediti pagabili', come riportato dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera nella relazione concernente le misure urgenti in materia di cessione dei crediti. Infine, come già anticipato, dopo la Basilicata, il 27 settembre, anche la regione Lazio ha approvato la legge per la cessione dei crediti fiscali del superbonus. Sei mesi fa in un Consiglio straordinario intervenni apprezzando, tra l'altro, le iniziative del Presidente Lorenzo Sospiri e del Capogruppo del M5S, Francesco Taglieri per la presentazione di due proposte di legge finalizzate a trovare una soluzione per i crediti incagliati nella nostra Regione. Da allora tutto tace, si può ben dire che c'è un silenzio assordante sul tema dei crediti incagliati. Sollecito, pertanto, ad accelerare l'iter legislativo delle predette proposte per tentare di trovare una soluzione per gli abruzzesi prima di fine legislatura. Ribadisco quanto ho già dichiarato nei giorni scorsi: il problema dei crediti incagliati va risolto a livello nazionale. Tuttavia, di fronte all'assoluto immobilismo del governo, è giusto che la Regione con apposita legge dia il proprio contributo per trovare soluzioni che possano andare incontro, in particolare alle piccole e medie imprese, professionisti e lavoratori che anche in Abruzzo hanno grossi problemi di sopravvivenza a causa della mancanza di liquidità". (Gru)