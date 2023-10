Roma: Nanni (CC), servono più controlli su abusivismo strutture ricettive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Su abusivismo strutture ricettive, servono più controlli anche a Roma. Lo dichiara in una nota Dario Nanni, consigliere capitolino della lista "civica Calenda" e presidente della commissione Giubileo. "Bene l'intervento dei controlli avviati in provincia di Venezia per contrastare le irregolarità in tema di strutture ricettive, è necessario che le stesse azioni vengano portate avanti con continuità anche a Roma in vista del Giubileo e dell'arrivo in città di milioni di persone - aggiunge Nanni -. Da mesi chiedo che si effettuino maggiori controlli e si predisponga una regolamentazione più puntuale da parte delle istituzioni nazionali, per regolamentare il settore ricettivo, soprattutto in previsione dell'imminente evento giubilare. Una delle maggiori criticità riguarda il proliferare di strutture ricettive soprattutto nel centro storico della città, che trova terreno fertile in una legislazione lacunosa e controversa e in assenza di opportuni controlli".