Usa: Trump, processo per frode a New York è una farsa

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che il processo civile per frode nei suoi confronti a New York rappresenta “solamente l’ultimo atto della caccia alle streghe più grande di sempre”. Parlando brevemente ai giornalisti al suo arrivo in tribunale, l’ex presidente ha attaccato la procuratrice generale di New York, Letitia James, affermando che “era pronta ad inseguire Trump ancora prima di sapere chi fossi”. La James, ha continuato, ha tentato di sfruttare il suo nome per candidarsi all’incarico di governatrice, e ha perso. “Questo processo è una truffa e una farsa: i miei documenti finanziari sono perfetti”, ha concluso. Trump è stato accusato di frode insieme ad alcuni dei suoi associati, per aver sopravvalutato illegalmente gli asset gestiti dalla Trump Organization al fine di ottenere vantaggi sul piano fiscale, bancario e assicurativo. (Was)