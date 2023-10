Montenegro: Milatovic invia a parlamentari piattaforma per integrazione europea del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro, Jakov Milatovic, ha inviato a tutti i parlamentari una proposta chiamata Piattaforma per l'integrazione del Montenegro nell'Unione europea, il cui obiettivo primario è riportare al centro socio-politico le riforme e l'agenda europea, nonché l'azione comune per accelerare il cammino europeo del Paese balcanico. Lo ha annunciato in un comunicato la stessa presidenza. Come affermato, la piattaforma esprime "un chiaro impegno nei confronti della necessità di un ulteriore sviluppo di un Montenegro civile, democratico ed economicamente sviluppato, nel rispetto dei valori europei, tra cui la dignità umana, la libertà, i diritti umani, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto". "Il sostegno dell'80 per cento dei cittadini montenegrini all'adesione all'Ue è molto superiore alla media regionale", ha sostenuto Milatovic, aggiungendo che la proposta offerta "è ancora più importante considerando il blocco istituzionale nel Paese". "La firma congiunta di questa piattaforma, nonostante le differenze politiche, sarebbe un segno della maturità e della capacità democratica del Montenegro", ha sottolineato Milatovic.(Seb)