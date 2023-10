Ucraina: Borrell, 5 miliardi di sostegno militare Ue nel 2024, continuiamo a addestrare soldati ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha proposto un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina di 5 miliardi di euro per il 2024. "Ho proposto una nuova dotazione bilaterale pluriennale dello Strumento europeo per la pace, fino a cinque miliardi per il prossimo anno", ha detto Borrell nel corso della conferenza stampa al termine della riunione informale dei ministri degli Esteri europei a Kiev. "Spero che riusciremo a raggiungere un accordo prima della fine dell'anno, quando gli Stati membri dovranno accordarsi sulla revisione del quadro finanziario pluriennale", ha aggiunto. Inoltre, ha proseguito Borrell, l'Ue continuerà ad addestrare soldati ucraini. "L'obiettivo attuale è di addestrarne 40 mila nei prossimi mesi. Questo include la formazione specializzata per i piloti di jet da combattimento", ha spiegato l'Alto rappresentante Ue. "Stiamo anche lavorando al rafforzamento della cooperazione tra le industrie della difesa europee e ucraine. Abbiamo avuto un importante incontro qui a Kiev pochi giorni fa. Continueremo a lavorare per aumentare la resilienza, la difesa informatica e la difesa contro le minacce ibride, come la disinformazione e lo sviluppo di una comunicazione strategica comune", ha proseguito. Infine, ha detto, "è molto importante aumentare il nostro sostegno allo sminamento" del territorio ucraino. "Condizione fondamentale per la ripresa economica e la ricostruzione dell'Ucraina", ha concluso. (Beb)