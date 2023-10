Pnrr: Fornaro (Pd), su definanziamento ai Comuni servono atti e non parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Dopo l'annuncio del ministro Fitto del definanziamento dei fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza ai Comuni è stato tutto un coro di rassicurazioni che non era successo nulla, che sarebbero state trovate altre fonti di finanziamento, con il corollario di accuse alle opposizioni di alimentare allarmi ingiustificati. Parole, parole, parole diceva una famosa canzone di tanti anni fa, peccato che ad oggi i sindaci e i dirigenti preposti abbiamo in mano solo la comunicazione del taglio dei finanziamenti e null'altro". Lo afferma Federico Fornaro, dell'ufficio di presidenza del gruppo del Partito democratico alla Camera. "Alle parole devono seguire, subito, atti amministrativi che garantiscano l'effettiva copertura dei fondi ai Comuni - aggiunge il parlamentare -. Con la propaganda il Paese va indietro e non avanti nel segno di una maggiore uguaglianza, della riconversione ecologica e del digitale come è giustamente scritto nel Pnrr".(Rin)