Roma: D'Amato (Azione), subito nuove licenze taxi, situazione insostenibile

22 luglio 2021

- Roma "non può più attendere, è necessario aumentare immediatamente le licenze dei Taxi, ne servono almeno duemila prima dell'anno Santo, come richiesto anche dal gruppo di Azione in Campidoglio". Lo dichiara in una nota il consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare della segreteria nazionale di Azione, Alessio D'Amato. "La situazione è diventata insostenibile - aggiunge - tutta a danno dei cittadini e dei turisti. È fondamentale che l'amministrazione comunale di Roma, anche attraverso i poteri commissariali per il Giubileo, proceda velocemente e senza indugi all'aumento del numero delle licenze, questo consentirebbe sia di migliorare il servizio sia di creare nuovi posti di lavoro. Tutte le soluzioni finora adottate sono state fallimentari, a partire dalla cosiddetta doppia guida. Il sindaco Gualtieri deve dare subito dei segnali forti, le soluzioni a metà non vanno bene", conclude D'Amato. (Com)