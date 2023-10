Karabakh: governo Azerbaigian, garantiamo diritto residenti armeni di preservare loro cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian garantisce il diritto dei residenti del Karabakh di preservare la cultura armena. Lo riferisce il governo di Baku nel piano di reintegrazione dei cittadini armeni del Karabakh. “L'Azerbaigian ha avviato misure pratiche per la reintegrazione dei residenti armeni che vivono nella regione del Karabakh. Indipendentemente dall'appartenenza etnica, religiosa o linguistica, sono garantiti uguali diritti e libertà per tutti, nonché la sicurezza di tutti. Ai residenti è garantito il diritto di preservare e sviluppare le loro caratteristiche culturali ed etnoculturali. Sono garantite la libertà di religione e la protezione dei monumenti culturali e religiosi", si legge nel piano di reintegrazione, in cui viene precisato che si intende dare anche “la possibilità di utilizzare la lingua armena”. Secondo quanto stabilito dal governo di Baku, i residenti del Karabakh hanno inoltre accesso al sistema salariale e ai benefici sociali dell’Azerbaigian, mentre l’amministrazione nei territori in cui vivono gli armeni sarà effettuata tramite “speciali uffici di rappresentanza presidenziale”. (segue) (Rum)