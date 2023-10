Karabakh: governo Azerbaigian, garantiamo diritto residenti armeni di preservare loro cultura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel piano di reintegrazione del Karabakh viene sottolineato che “si stanno adottando misure per sostenere le attività commerciali nelle aree in cui vivono i residenti” armeni e che “la valuta nazionale dell’Azerbaigian sarà messa completamente in circolazione”. Secondo la portavoce del governo di Erevan, Nazeli Baghdasaryan, oltre 100 mila persone sono fuggite dalla regione del Karabakh per rifugiarsi in Armenia, dopo l’operazione “antiterrorismo” avviata da Baku lo scorso 19 settembre. Due giorni dopo, i rappresentanti armeni del Karabakh e dell’Azerbaigian hanno tenuto il loro primo incontro nella città di Yevlakh. Il secondo incontro ha avuto poi luogo la settimana successiva a Khojali, mentre il terzo nuovamente a Yevlakh. I colloqui sono stati focalizzati sull'integrazione del Karabakh nell'Azerbaigian. (Rum)