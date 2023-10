Milano: Sala, nuovo Comitato per sicurezza, politicamente un buon laboratorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato strategico per sicurezza urbana e coesione sociale, con l’ex capo di Polizia e prefetto Franco Gabrielli “politicamente può essere un buon laboratorio”. Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, alla conferenza stampa organizzata a seguito della riunione della Giunta Comunale in corso a Palazzo Marino. La sinistra “deve essere in grado di dare risposte alla richiesta di sicurezza che viene dalla gente comune, ma se sei di centrosinistra non puoi rispondere solo con la repressione”, ha concluso. (Rem)