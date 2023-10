Egitto: ministro Edilizia, 14 nuove città per frenare carenza alloggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto sta progettando di costruire 14 nuove città per fermare la continua carenza di alloggi e andare di pari passo con la crescita demografica. Lo ha detto il ministro egiziano dell'Edilizia abitativa, Asim al Jazzar. Il Paese ha costruito 24 città per ospitare circa 32 milioni di persone negli ultimi 35 anni, ha affermato il ministro. Al Jazzar ha detto che l'Egitto ha investito circa 1.3000 miliardi di sterline egiziane, cioè 42 miliardi di dollari, per questo progetto e altri 700 miliardi di sterline, 22,5 miliardi di dollari, per progetti di sviluppo urbano. Il ministro ha anche affermato che il Paese soffre ancora di un problema abitativo a causa della rapida crescita della popolazione: "Quelle 24 città sono distribuite proporzionalmente in tutte le aree. Stiamo anche pianificando di intraprendere nuovi progetti per costruire 14 nuove città". (Cae)