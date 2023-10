Ex Ilva: sindacati, grande partecipazione a sciopero a Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento di Acciaierie d’Italia di Genova Cornigliano, in continuità con le mobilitazioni di Taranto, ha dichiarato oggi 24 ore di sciopero. L’adesione – riferisce una nota dei sindacati Fim, Fiom e Uilm nazionali – è stata alta tra i lavoratori che hanno anche partecipato al corteo che si è mosso per le vie della città. Le iniziative delle lavoratrici e dei lavoratori non si fermeranno fino a quando non ci saranno risposte concrete da parte del governo e dell’azienda su temi irrisolti da anni sia a livello dei singoli siti che a livello di gruppo. Servono investimenti sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, sulla produzione ed il rilancio degli impianti, sull'occupazione. Alle nostre richieste non c’è stata nessuna risposta da parte del governo durante l’incontro del 27 settembre a palazzo Chigi per cui insistiamo a chiamare in causa governo e ArcelorMittal devono assumersi le proprie responsabilità. È inaccettabile l’assenza di programmazione delle risorse pubbliche e private necessarie a rilanciare la produzione di acciaio nel nostro Paese. Domani, martedì 3 ottobre, i segretari generali di Fim-Fiom-Uilm si incontreranno per definire il coordinamento nazionale unitario per decidere come proseguire le iniziative di mobilitazione. Non possiamo più attendere. (Com)