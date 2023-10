Ucraina: Borrell, il miglior impegno per sicurezza futura del Paese è percorso adesione a Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno più forte per la sicurezza che l'Ue può dare all'Ucraina è proseguire nel processo di adesione all'Unione europea. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nella conferenza stampa al termine della riunione informale dei ministri degli Esteri europei a Kiev. "Questo è il più forte impegno di sicurezza per l'Ucraina. Ora l'Ucraina è un Paese candidato e sta proseguendo su questa strada", ha affermato Borrell. (Beb)