Francia: Macron annuncia la creazione di 238 nuove brigate di gendarmeria

- Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato la creazione di 238 nuove brigate della gendarmeria che entro il 2027 saranno operative in tutta la Francia e si aggiungeranno alle 3.500 già esistenti. "Questo reinvestimento è storico", ha detto Macron che ha annunciato il progetto durante una visita a Tonneins, nel dipartimento della Lot-et-Garonne. "Ci saranno tra una e tre o quattro brigate per ogni dipartimento", ha fatto sapere l'Eliseo. Il progetto è stato presentato la prima volta a Nizza durante la campagna delle elezioni presidenziali del 2022. L'iniziativa porterà alla creazione di 2.144 nuovi posti di lavoro per gendarmi. (Frp)