Ucraina: Borrell, Russia deve pagare per crimini disumani commessi

- La Russia deve pagare per i crimini disumani commessi in Ucraina. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nella conferenza stampa al termine della riunione informale dei ministri degli Esteri europei a Kiev. "Un'altra questione importante è il lavoro continuo per garantire che i crimini di guerra vengano puniti, compreso il crimine di aggressione e le azioni disumane, come la deportazione dei bambini. La Russia deve pagare per queste aggressioni e per tutti i suoi crimini. Ora porteremo avanti il lavoro su questo punto, in stretta consultazione con l'Ucraina", ha dichiarato Borrell. (Beb)