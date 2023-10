Ucraina: Borrell, formula di pace di Zelensky è unica su tavoli internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dell’Ue hanno preso atto che la formula di pace del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è l'unica iniziativa di pace discussa dalla comunità internazionale. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione informale dei ministri degli Esteri europei a Kiev. "Le altre formule che sono state menzionate sono scomparse. L'unica che rimane, l'unica che attira l'attenzione e il lavoro della comunità internazionale, è la formula del presidente Zelensky", ha sottolineato l’Alto rappresentante europeo. “Questa è la formula. E noi continueremo a lavorare, come Unione europea, per renderla più globale e per farne la base della pace futura", ha concluso Borrell. (Beb)