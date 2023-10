Milano: Granelli, contento di lavorare con Gabrielli, persona con grande esperienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la nomina di Gabrielli a delegato del sindaco per la Sicurezza urbana e la coesione sociale “sono molto contento di lavorare con una persona così competente con così grande esperienza”. Lo ha detto Marco Granelli, assessore alla Sicurezza, durante conferenza stampa organizzata a seguito della riunione della Giunta Comunale a Palazzo Marino. Da questo lavoro “mi aspetto molto” ha continuato l’assessore, ribadendo la necessità di “integrare la polizia locale a tutto il sistema sicurezza”. Bisogna “fare in modo che i cittadini di Milano sentano che c’è un sindaco, una Giunta, persone che lavorino per la loro sicurezza”, ha concluso. (Rem)