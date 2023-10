Imprese: Ita Airways all’edizione 2023 dell’Iftm Top Resa di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita Airways partecipa alla fiera internazionale del turismo Iftm Top Resa 2023 che si terrà a Parigi dal 3 al 5 ottobre. L'evento, che si svolgerà nella cornice del Parc des Expositions de la Porte de Versailles, sarà l'occasione per la Compagnia di riaffermare la propria posizione sul mercato francese, al fianco delle maggiori compagnie aeree e aziende del travel in Europa. L’Iftm Top Resa si svolge ogni anno a Parigi ed è il principale evento dedicato ai professionisti del settore viaggi e turismo di tutti i segmenti: Business, Leisure, Gruppi, Mice ed Eventi. Per l'edizione 2023, saranno presenti all’evento più di 1.400 brand e circa 30.000 professionisti del turismo, in rappresentanza di oltre 170 destinazioni, per un programma di tre giorni con 80 conferenze. Ita Airways sarà presente all’interno dello stand Enit - Agenzia Nazionale del Turismo con un'area brandizzata dove per l'occasione Pierfrancesco Carino, Vice President International Sales ITA Airways, Carla Catuogno, Regional Manager Europe Ita Airways e Samy Addou, Country Manager France ITA Airways, accoglieranno visitatori e ospiti. La Francia è il secondo mercato per Ita Airways in Europa dopo l'Italia. Quest’anno la Compagnia presenterà la propria offerta di collegamenti tra Francia e Italia, che prevede fino a 92 voli settimanali e fino a 14 voli giornalieri dagli aeroporti di Parigi e Nizza verso Roma e Milano, e un totale di 64 destinazioni offerte a livello globale, tra cui 12 rotte intercontinentali. Nel dettaglio, l’operativo dalla Francia all'Italia include: 4 voli giornalieri da Parigi CDG a Roma FCO; 3 voli giornalieri da Nizza NCE a Roma FCO; fino a 7 voli giornalieri da Parigi CDG/ORY a Milano LIN. Per quanto riguarda le rotte intercontinentali, pilastro della strategia commerciale di Ita Airways, il 2023 ha visto il lancio dei nuovi voli diretti da Roma Fiumicino a Washington e San Francisco, inaugurati nel cuore della stagione estiva, a cui si aggiungerà il nuovo collegamento su Rio de Janeiro, che partirà il prossimo 29 ottobre. Quest’ultima è la seconda destinazione operata da Ita Airways in Brasile e rafforzerà ulteriormente l’espansione in Sud America, dopo l'apertura dei voli per Buenos Aires e San Paolo nel 2022. Da sempre tra le destinazioni con il più alto tasso di popolazione di origine italiana, il Sud America è un mercato strategico insieme agli Stati Uniti in termini di traffico passeggeri e cargo. (segue) (Com)