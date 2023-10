Imprese: Ita Airways all’edizione 2023 dell’Iftm Top Resa di Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le destinazioni di lungo raggio di Ita Airways sono operate con aeromobili di nuova generazione, tra cui l'ammiraglia, l’Airbus A350, e l'Airbus A330neo introdotto di recente nella flotta. Entrambi presentano il design di cabina Ita Airways, e consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori del 25 per cento rispetto agli aerei di precedente generazione. L'Iftm 2023 sarà anche l'occasione per presentare la nuova campagna marketing "A Sky full of Italy" e l’esclusiva promozione Volare dedicata al mercato francese. La campagna "A Sky full of Italy", che utilizza l'iconico simbolo della "search bar", mostra come tutto ciò che le persone cercano quando pensano all'Italia può essere trovato a bordo degli aeromobili di Ita Airways prima ancora di toccare terra e come la Compagnia sia in grado di fornire una straordinaria esperienza italiana ai clienti che la scelgono. Lanciata in Francia lo scorso 14 settembre, sarà on air per 4 settimane su questo mercato con un focus sulle catchement areas di Parigi e Nizza, sui canali TV satellitari, video digitali out of home e web. A livello globale, la campagna è già on air in Brasile, Argentina, Italia, Spagna, San Francisco, Los Angeles, Washington, Boston, e, a partire dal 5 ottobre, sarà lanciata a New York e Miami per poi debuttare in autunno in Israele, India e Giappone. A dimostrazione dell’importanza del mercato francese per Ita Airways, Volare, il loyalty program della Compagnia che consente ai clienti di usufruire di servizi esclusivi e di accumulare punti fin dal primo volo, offre una esclusiva promozione dedicata ai passeggeri francesi. (Com)