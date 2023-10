Omicidio Scialdone, avvocato 34enne uccisa dall’ex a Roma, al via il processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ iniziato, questa mattina, dinnanzi alla prima corte d’assise si Roma, il processo per l’omicidio di Martina Scialdone, l’avvocato 34enne assassinata a colpi di pistola dal suo ex il 13 gennaio scorso davanti ad un ristorante in via Amelia nel quartiere Tuscolano a Roma. La donna era stata a cena con Costantino Bonaiuti, l’ingegnere di 61 anni che non accettava l’idea di interrompere la relazione. I due, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbero iniziato a litigare durante la cena e, una volta usciti, l’uomo avrebbe sparato con una pistola uccidendo la 34enne. Questa mattina Bonaiuti non era in aula. Il processo lo vede imputato per omicidio volontario aggravato e premeditato. (segue) (Rer)