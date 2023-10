Filippine: iniziate esercitazioni navali con Usa, Regno Unito, Canada e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze navali di Filippine, Regno Unito, Canada, Giappone e Stati Uniti hanno avviato oggi le esercitazioni congiunte Sama Sama, che si protrarranno per due settimane a sud dell’isola di Luzon e che vedranno impegnati circa 1.800 militari in attività di guerra anti-sottomarina, difesa aerea, ricerca e salvataggio. Lo rende noto la Marina filippina in un comunicato. “Con questa dimostrazione di forza e questo impegno attivo dei nostri alleati e partner, Sama Sama è più di una semplice esercitazione militare”, ha dichiarato oggi il capo di Stato maggiore della Marina filippina, l’ammiraglio Toribio Adaci, in occasione della cerimonia d’inizio delle manovre. “È – ha proseguito – il simbolo del nostro durevole partenariato e del nostro comune impegno alla sicurezza e alla stabilità nella regione dell’Asia-Pacifico”. All’evento è intervenuto anche il comandante della Settima flotta della Marina Usa, il viceammiraglio Karl Thomas, secondo cui “è importante che tutti i Paesi abbiano il diritto di navigare e di operare nel Mar delle Filippine Occidentale (la porzione del Mar Cinese Meridionale la cui sovranità è rivendicata da Manila) senza essere intimiditi”. Le esercitazioni si concluderanno il prossimo 13 ottobre. Gli Stati Uniti parteciperanno con due navi militari, Regno Unito, Canada e Giappone con una. Australia, Francia, Indonesia e Nuova Zelanda hanno inviato osservatori ed esperti. “Sono convinto che nessun potenziale aggressore debba farsi illusioni con questa forte squadra di Paesi e di Marine che operano insieme”, ha aggiunto Thomas.(Fim)