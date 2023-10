Roma: taxi preferiscono piazza Venezia a Termini, con nuove norme oltre 1.500 nuove licenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tassisti romani preferiscono piazza Venezia agli aeroporti e alle stazioni. Alle immagini delle lunghe code di utenti in fila negli scali, in particolare a Termini, si contrappongono quelle che provengono dal centro della città. Agli stalli di piazza Madonna di Loreto, in particolare, le auto bianche non scarseggiano quasi mai. E attorno alla rotonda, che costeggia l'Atare della Patria, a qualsiasi ora è impossibile non trovare un taxi. “Mi hanno portato qua con la corsa e quindi mi sono fermato. Quando mi portano a Termini mi fermo pure a Termini", racconta un tassista. "C’è un posteggio qui e mi fermo qui. E comunque la benzina costa due euro al litro", ribatte un altro, lasciando intendere che i rincari sfavoriscono gli spostamenti fuori corsa. "Se i clienti mi portano a Termini sto a Termini, se mi portano qua, al centro, resto qua”, aggiunge il collega. Qualcuno afferma pure: "Non mi cambia nulla rispetto a Termini, sto qui perché c'è uno stallo e mi sono fermato”. Intanto alla stazione Termini, e talvolta anche negli aeroporti, la situazione appare sempre più grave, soprattutto nei fine settimana. (segue) (Rer)