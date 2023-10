Roma: taxi preferiscono piazza Venezia a Termini, con nuove norme oltre 1.500 nuove licenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così al Senato la maggioranza ha posto la fiducia sul decreto Asset, che domani passa al vaglio della Camera. Nel documento sono incluse le norme a cui i Comuni dovranno far riferimento per aumentare e discipinare le licenze. Il decreto prevede un incremento fino al 20 per cento rispetto alle autorizzazioni esistenti. Inoltre apre a nuovi operatori con una procedura più celere, certa e semplificata, rispetto all’assetto normativo attuale. A Roma, dove circolano 7.838 taxi, l'incremento si tradurrà in un massimo di 1.568 nuove autorizzazioni per le auto bianche. La normativa nazionale escluderà l’ipotesi di cumulabilità delle licenze definitive. Semplificazioni e accelerazioni sono previste per le procedure inerenti le licenze temporanee, che vanno da un minimo di 12 mesi prorogabili a un massimo di 24 mesi. Per l’acquisto dei taxi necessari all’esercizio delle nuove licenze è previsto il raddoppio dell’ecobonus, stesso beneficio sarà riconosciuto agli Ncc. (segue) (Rer)