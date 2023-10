Roma: taxi preferiscono piazza Venezia a Termini, con nuove norme oltre 1.500 nuove licenze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà infine alleggerito, dal punto di vista burocratico, a livello nazionale, lo strumento della doppia guida per affrontare i picchi turistici e i grandi eventi. La misura, dopotutto, ha già registrato un flop nella Capitale dove avrebbe dovuto avere un impatto simile all'immissione di mille nuove licenze. La risposta, però, è stata molto bassa. Altro capitolo riguarda i Noleggi con conducente: a Roma al momento si contano 900 autorizzazioni e il servizio che offrono, come in altre città, è differente da quello dei taxi. Gli Ncc, infatti, possono caricare clienti partendo e rientrando dalle rimesse autorizzate sul territorio e non hanno stalli autorizzati in strada. Anche il loro numero però nella Capitale dovrebbe aumentare: secondo le ultime stime di Palazzo Senatorio, fatte a luglio scorso, servirebbero almeno altre mille autorizzazioni entro il Giubileo. Ultimo nodo da affrontare, tutto comunale, è quello che riguarda la revisione delle tariffe dei taxi: si attende l'avvio della discussione con sindacati, categorie e associazioni dei consumatori nel tavolo preposto allo scopo. (Rer)