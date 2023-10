Protezione Civile: Musumeci, in caso di inadempienza regioni su opere prioritarie Stato interverrà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la Protezione civile il codice parla chiaro: le Regione hanno potestà concorrente con lo Stato, quindi anche su questo fronte nessuno mette in discussione il potere delle Regioni. In caso di inadempienza delle opere ritenute prioritarie per la messa in sicurezza sicurezza del territorio lo Stato interviene con i poteri sostitutivi. Lo ha affermato il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci a margine del Festival delle Regioni in corso a Torino. "Il ruolo che la legge prevede per le Regioni non è mai stato messo in discussione. Il governo pensa che per il Pnrr serva una preventiva valutazione per concordare gli obiettivi che si vogliono raggiungere, calcolando la scadenza del 2026. Siamo convinti che ci sia sufficiente responsabilità fra le Regioni e gli enti locali per comprendere che bisogna lavorare anche presto e utilizzate le risorse destinate per mettere in sicurezza un territorio particolarmente fragile, ed evitare che la ricostruzione debba diventare la parola d'ordine. Dobbiamo lavorare sulla prevenzione", ha concluso Musumeci. (Rpi)