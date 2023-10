Speciale scuola: assessori Lazio a scuola e ricostruzione, 700mila euro per Alberghiero Amatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Lavoro, all’Università, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito, Giuseppe Schiboni, e dell’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Forese, Giancarlo Righini, ha approvato la delibera per l’integrazione delle risorse per le spese convittuali e semiconvittuali del centro di formazione professionale di Amatrice. Ammontano a 700 mila euro le risorse che la Regione Lazio ha destinato per le spese convittuali e semiconvittuali dell’Alberghiero di Amatrice. La Direzione regionale competente in materia di Istruzione e Formazione provvederà ad assumere impegni in favore della Provincia di Rieti. (Com)