Speciale scuola: Napoli, inaugurata Eduqa, prima scuola d'Italia a vocazione ambientale

- Inaugurata a Foqus, la Fondazione dei Quartieri Spagnoli di Napoli, Eduqa, la prima scuola d'Italia a vocazione ambientale, nata dalla collaborazione tra Bolton hope foundation, le scuole "Dalla Parte Dei Bambini", l'impresa sociale "Con i Bambini" e la stessa Fondazione Foqus. Il taglio del nastro, con il sindaco Gaetano Manfredi, nella giornata inaugurale di Gea-Giornate educazione ambiente, la manifestazione rivolta a studenti, insegnanti e genitori, per riflettere sul rapporto sempre più ineludibile tra l'educazione dei giovani e la difesa dell'ambiente, in corso a Foqus fino a domenica primo ottobre.Eduqa nasce nel cuore dei Quartieri Spagnoli, l'area urbana che registra il più alto rischio di dispersione scolastica tra gli 8 e i 13 anni in Italia ed è caratterizzata dal più elevato grado di antropizzazione del contesto urbano a livello europeo e dalla quasi assoluta mancanza di verde. La nuova scuola ha sede in un complesso realizzato ad hoc nell'ex Istituto Montecalvario, con una progettazione ispirata alle più moderne teorie che pongono al centro del programma educativo l'ambiente e le metodologie della pedagogia attiva. Seimila metri quadrati, di cui 600 all'aperto (che erano gli orti del monastero seicentesco), abbandonati da quasi un secolo, ospiteranno da quest'anno la scuola e anche un garden-lab, che, oltre a diventare aula didattica permanente, sarà l'unica area verde dei Quartieri Spagnoli. (segue) (Ren)