Speciale scuola: Sasso, prossima settimana pdl Lega contro violenza su insegnanti alla Camera

- "Solidarietà al docente aggredito con una pistola ad aria compressa in un istituto di Bari. Ancora una volta un atto di violenza ai danni di un professore che non deve restare impunito. Tutta la comunità scolastica si stringa attorno all'insegnante e alla classe coinvolta, turbata da questo episodio, tanto sconcertante quanto assurdo. L'ennesimo evento che conferma l'urgenza e la necessità di provvedimenti di alto profilo educativo e che mostrino la determinazione della politica e dello Stato nel reprimere duramente questi episodi. La prossima settimana alla Camera dei deputati, dopo un iter durato 10 mesi, voteremo la Pdl della Lega con l'inasprimento delle pene per chiunque usi violenze fisiche e psicologiche nei confronti di insegnanti e lavoratori della scuola, oltre ad una serie di attività preventive sotto il profilo pedagogico. L'augurio è che venga votata da tutti i partiti. Nessun parlamentare giri la faccia dall'altra parte dinanzi a queste violenze. Chi tocca un docente tocca lo Stato". Lo dichiara il deputato della Lega, Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione e primo firmatario della proposta di legge per l'inasprimento delle pene per chiunque usi violenze fisiche e psicologiche nei confronti di insegnanti e lavoratori della scuola. (Rin)