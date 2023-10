Speciale scuola: Frassinetti (Fd'I), spara a docente con pistola giocattolo, voto in condotta sarà utile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesimo gesto grave di minaccia ai docenti è avvenuto in una scuola di Bari, dove uno studente avrebbe colpito con un pallino di una pistola giocattolo un suo docente. Questi episodi gravi dimostrano quanto fosse urgente e necessaria la reintroduzione del voto in condotta. Il problema della violenza a scuola è certamente complesso e va contrastato con diverse misure, ma la più mirata e diretta dalla quale iniziare è la valutazione con il voto in condotta del comportamento negativo". Lo dichiara in una nota Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione ed al merito. "Va ripristinata l'autorevolezza del docente oltre alla tutela di tutti i lavoratori della scuola, che hanno diritto di operare in piena sicurezza", aggiunge. (Com)