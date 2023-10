Brasile: analisti finanziari, Pil in crescita al 2,92 per cento nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua relazione trimestrale sull'inflazione del 28 settembre la Bc stima che il Paese possa chiudere il 2023 con un'espansione economica del 2,9 per cento, rivedendo al rialzo dello 0,9 per cento la previsione elaborata in occasione della pubblicazione precedente di giugno. La Bc riferisce il miglioramento delle stime è influenzato dalla "sorpresa positiva della crescita del pil nel secondo trimestre e, in misura minore, da previsioni leggermente più favorevoli sull'evoluzione dell'industria, dei servizi e dei consumi delle famiglie nella seconda metà dell'anno". (segue) (Brb)