Brasile: analisti finanziari, Pil in crescita al 2,92 per cento nel 2023 (3)

- Più ottimistiche le stime del governo. Nel bollettino MarcoFiscale diffuso il 18 settembre, il ministero delle Finanze prevede una crescita del pil al 3,2 per cento nel 2023, al rialzo rispetto alla precedente proiezione pubblicata a luglio in cui prevedeva un'espansione del 2,7 per cento. Nelle previsioni del governo il terzo trimestre dell'anno dovrebbe chiudersi con una forte decelerazione, con una performance dello 0,1 per cento. Tuttavia, il ministero delle Finanze stima che l'aumento del raccolto agricolo previsto per quest'anno dovrebbe contribuire alla crescita a fine anno del settore agricolo del 14 per cento. L'industria dovrebbe crescere dall'1,5 per cento e i servizi il 2,5 per cento quest'anno. (segue) (Brb)