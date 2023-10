Brasile: analisti finanziari, Pil in crescita al 2,92 per cento nel 2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto diffuso il 18 settembre anche l'Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) prevede che l'economia del Brasile registrerà una crescita del 3,2 per cento nel 2023. La stima per l'anno in corso è di 1,5 punti percentuali superiore rispetto alla stima di giugno. Per il Fondo monetario internazionale (Fmi) dopo il +2,9 per cento registrato nel 2022, l'economia del Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con una crescita pari al 2,1 per cento del prodotto interno lordo (pil). È quanto previsto nel rapporto periodico sull'economia del Brasile pubblicato il 31 luglio, ai sensi dell'Articolo IV. La stima del Fondo è rivista a rialzo di 1,2 per cento rispetto allo 0,9 per cento previsto nella precedente pubblicazione di aprile. Più sensibile la contrazione prevista per il 2024, all'1,2 per cento. (segue) (Brb)