Lavoro: Gardini (Fd'I), dati Istat su occupazione sono promozione per governo

- I dati sull’occupazione presentati dall’Istat "sono una promozione per il governo. Il superamento del reddito di cittadinanza e il meccanismo di decontribuzione introdotto dalla manovra e dal decreto Lavoro, hanno dato una spinta importante all’occupazione. Gli oltre 500.000 occupati in più sono un segnale positivo, la conferma che stiamo percorrendo la strada giusta: quella che mette al centro il lavoro come strumento di realizzazione personale ed emancipazione sociale". Lo dichiara Elisabetta Gardini, deputato di Fratelli d'Italia e vicecapogruppo alla Camera. (Rin)