Imprese: Santanchè su vicenda Visibilia, non si vince sui giornali, ma in tribunale

- A proposito dell'inchiesta Visibilia "non c'è nessun processo in corso. Il nostro partito è sempre stato garantista e continueremo a esserlo con assoluta tranquillità. Perché non si vince sui giornali, ma in tribunale". Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè a margine dell'incontro “Lombardia locomotiva d'Italia. Il futuro dei trasporti tra Olimpiadi, turismo e sostenibilità'', in corso all'auditorium Testori di Piazza Città di Lombardia a Milano. (Com)