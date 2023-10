Minori: Cucchi (Avs), abolizione ius soli sportivo è cattiveria governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'abolizione dello ius soli sportivo da parte del governo Meloni è una vigliaccata, una vera e propria cattiveria. La cancellazione delle norme per i minori stranieri residenti in Italia, che prevedevano la possibilità di tesserarsi nelle società sportive, alla stessa stregua dei loro coetanei italiani, ci allontana sempre più lontani dai principi di uguaglianza e integrazione, anche nel mondo dello sport". Lo afferma la senatrice Ilaria Cucchi, di Alleanza verdi e sinistra, che sulla vicenda ha presentato un'interrogazione urgente al ministro dello Sport, Andrea Abodi. "Abodi intervenga subito sul caso della società di calcio, la 'Progetto Aurora' di Reggio Emilia, che non ha potuto iscrivere per il campionato federale alcuni atleti minorenni, la cui unica colpa è quella di avere origini straniere - continua la parlamentare -. Questo governo fa la guerra ai migranti e perfino ai minori stranieri residenti in Italia che non dovrebbero sentirsi discriminati e invece, lo sono anche in ambito sportivo".(Rin)