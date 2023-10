Olimpiadi 2026: lavori villaggio olimpico di Milano in anticipo di tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo di investimento immobiliare Porta Romana – promosso e gestito da COIMA SGR e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal fondo COIMA ESG City Impact Fund – presenta l'avanzamento dei lavori del Villaggio Olimpico e ne apre le porte alla città attraverso la realizzazione di un osservatorio permanente in Via Lorenzini e la consegna alla cittadinanza del progetto SCALOdARTS, un'opera di arte urbana a cielo aperto realizzata sui muri perimetrali dell'area di cantiere, patrocinata da Regione Lombardia e dal Comune di Milano e che ha ricevuto il dual emblem da Fondazione Milano Cortina 2026. Nonostante la complessità dell'attuale contesto di mercato, i lavori al cantiere del Villaggio Olimpico procedono regolarmente, confermando l'anticipo di tre mesi sul cronoprogramma dell'opera. La costruzione delle sei palazzine che compongono la struttura sarà completata in elevazione all'inizio del 2024 rispettando il termine di luglio 2025 previsto per la consegna alla Fondazione Milano Cortina. COIMA è inoltre pronta ad avviare i lavori di allestimento degli spazi pubblici adiacenti al Villaggio Olimpico a partire dalla primavera, a valle dell'approvazione del piano attuativo da parte del Comune di Milano. (segue) (Com)