Brasile: analisti finanziari, inflazione al 4,86 per cento nel 2023 (5)

- Per l'Fmi l'inflazione di fondo si è mostrata resistente nonostante l'inasprimento della politica monetaria restrittiva e, di conseguenza le aspettative di inflazione sia a breve che a medio termine sono aumentate all'inizio del 2023, influenzate dall'incertezza sull'obiettivo di inflazione e sulle prospettive fiscali a medio termine. Il credito bancario è sceso al 10 per cento su base annua a maggio, in calo rispetto al 18 per cento nei primi cinque mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, il bilancio rimane – per il Fondo monetario - positivo, in quanto l'inasprimento delle condizioni finanziarie per i prestiti in generale è stato parzialmente controbilanciato da un allargamento strutturale del credito agevolato in alcuni settori, favorito dal governo. (segue) (Brb)