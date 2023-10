Brasile: Lula dimesso dopo intervento chirurgico all'anca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, è rientrato presso la sua residenza nella serata di domenica, dopo essere stato dimesso dall'ospedale Sirio-Libanese di Brasilia, dove era ricoverato da venerdì. Il capo dello stato ha subito un intervento chirurgico all'anca per l'impianto di una protesi per sostituire la testa del femore danneggiata dall'artrosi e un intervento di blefaroplastica. Dopo la divulgazione di diversi bollettini sanitari in cui si evidenziava il buono stato di salute e il recupero della capacità di camminare, i medici hanno deciso per le dimissioni anticipate. "Sto bene e sono pronto per correre una maratona", ha scritto il presidente in un breve messaggio sulla pubblicato piattaforma X. Lula resterà a riposo presso la residenza ufficiale di Palazzo Alvorada, dove lavorerà per le prossime sei settimane. Il capo dello stato aveva denunciato di essere affetto da artrosi con usura della cartilagine da anni. Negli ultimi mesi più volte aveva lamentato di soffrire di dolori a causa della patologia. I medici hanno indicato che l'unico trattamento efficace fosse la sostituzione della testa del femore con una protesi, in modo da eliminare l'attrito osseo e, di conseguenza, l'infiammazione cronica. (Brb)