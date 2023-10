Libia: vice presidente Al Koni promette sostegno a piccole e medie imprese agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Musa al Koni, ha promesso a una delegazione della regione meridionale di Wadi Ataba, al confine con il Niger, un sostegno per le piccole e medie imprese del settore agricolo. Lo ha reso noto lo stesso Al Koni, in un messaggio pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook. L’obiettivo è offrire alle piccole e medie imprese agricole maggiori possibilità di sviluppo, per contribuire a soddisfare il bisogno di cereali e prodotti agricoli della popolazione locale, al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni. Per questo, ha sottolineato Al Koni, il sostegno a queste imprese, in coordinamento con le autorità competenti, è importante per via del loro contributo all’economia nazionale. (Lit)