Libia: Farnesina, tappa a Tripoli per la mostra “Diva!”

- La mostra “Diva! Il glamour italiano nel gioiello moda”, curata dalla professoressa Alba Cappellieri del Politecnico di Milano, giunge a Tripoli dopo un lungo tour iniziato ad Abu Dhabi nel 2021. Lo ha riferito la Farnesina sul suo sito web. Questa nuova tappa della mostra, organizzata dall’ambasciata d’Italia in collaborazione con l’amministrazione della Città vecchia e il dipartimento di antichità della Libia, ha registrato una grande affluenza di pubblico durante la sua inaugurazione lo scorso 30 settembre. I 200 gioielli italiani, tra le migliori e più raffinate espressioni dell’artigianato nazionale, saranno esposti sino al 14 ottobre nella suggestiva cornice del Dar Abdalah Crista, antico edificio situato nel centro storico della città, per poi proseguire con una nuova tappa in Cina. (segue) (Res)