Libia: Farnesina, tappa a Tripoli per la mostra “Diva!” (2)

- L’esposizione, promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, presenta l’eccellenza del gioiello moda italiano, contribuendo all’affermazione del marchio Made in Italy nel mondo. Un percorso sulla storia del gioiello italiano, illustrato da Susanna Testa e Beatrice Rossato, ricercatrici in Design al Politecnico di Milano, che dagli anni 50 diventa riflesso dello stile, dei valori e della società. Creazioni di stilisti, bigiottieri e designer indipendenti, che testimoniano quanto la qualità derivi non solo dalla preziosità dei materiali ma soprattutto dal valore intangibile della creatività, dell’artigianato e dell’innovazione. “Un’arte che ben si coniuga con la tradizione e la cultura libica in cui l’artigianato orafo ha rivestito e riveste tutt’ora un importante ruolo negli usi e costumi locali”, ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia Gianluca Alberini. “Un’arte a cui si sono ispirati grandi maestri, tra i quali l’italiano Guido Angelini che nei decenni della sua attività a Tripoli a metà del 900 ha studiato e interpretato la gioielleria libica, insegnando con la sua scuola a tanti giovani la meravigliosa arte del cesello”, ha concluso. (Res)