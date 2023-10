Istat: Rizzetto (Fd'I), soddisfatto che occupazione in Italia continui a crescere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'occupazione in Italia "continua a crescere, come mostrano i dati Istat, che fotografano un mercato del lavoro che si mantiene positivo grazie alle politiche intraprese da questo governo". Lo afferma, in una nota, il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia. "Sono molto soddisfatto per le azioni e le misure intraprese - aggiunge il parlamentare -. Ad agosto abbiamo avuto quasi 60 mila occupati in più. Rispetto ad agosto 2022 si registra un aumento di 523 mila unità. Crescono in particolare i contratti a tempo indeterminato. Anche se ci troviamo in un momento difficile per l'economia mondiale, noi abbiamo il record storico di occupazione che è del 61,5 per cento. Il lavoro e la produttività sono il volano per un'economia sana a tutela di famiglie e imprese, è il segno che ci contraddistingue dai governi precedenti". (Com)